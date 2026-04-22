Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a tenu, mardi, une réunion avec des membres de la communauté tunisienne résidant au Sénégal, exerçants dans divers domaines médicaux, économiques, commerciaux et scientifiques, ainsi qu’avec plusieurs hauts cadres tunisiens occupant des postes de responsabilité au sein d’organisations onusiennes, internationales et africaines, en plus d’un groupe d’étudiants ayant choisi le Sénégal comme destination universitaire.

Nafti a salué le respect et la confiance dont jouissent les compétences tunisiennes auprès des autorités sénégalaises, ainsi que les perspectives prometteuses de renforcement de la présence tunisienne dans ce pays frère, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Il a appelé les participants à renforcer leur organisation et leur communication avec les services de l’ambassade afin de poursuivre leur contribution aux programmes de développement et scientifiques auxquels la Tunisie est engagée aux niveaux national et africain, ce qui renforce les efforts de la diplomatie tunisienne dans différents domaines.

Le ministre des Affaires étrangères, a également engagé un dialogue interactif sur les moyens de développer et d’accélérer les services consulaires et administratifs au profit des ressortissants tunisiens, ainsi que sur l’organisation d’ateliers de réflexion et d’échange autour du rôle de la communauté tunisienne dans l’appui à l’effort national de développement et le transfert de technologies et d’expériences réussies.

Cette rencontre a été précédée d’une réunion avec les membres de la mission diplomatique tunisienne à Dakar, au cours de laquelle le ministre a souligné l’importance de mettre en œuvre le plan d’action convenu avec la partie sénégalaise dans les domaines économique, commercial et académique. Il a mis l’accent sur la nécessité d’assurer une complémentarité entre l’action bilatérale et la diplomatie multilatérale à l’échelle africaine afin d’atteindre les objectifs escomptés.