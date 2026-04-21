Ciel variable sur la majorité des régions

Le temps en Tunisie s’annonce passagèrement nuageux sur la plupart des régions, selon les dernières prévisions météorologiques. Le ciel devrait alterner entre éclaircies et passages nuageux sans perturbations majeures annoncées. Cette configuration concerne l’ensemble du territoire, avec une stabilité générale des conditions atmosphériques.

Vents faibles à modérés selon les régions

Le vent soufflera de secteur ouest au nord et au centre du pays, tandis qu’il sera de secteur sud au sud. Son intensité restera globalement faible à modérée. Ces conditions de vent devraient contribuer à maintenir une sensation de temps relativement stable, sans phénomènes météorologiques marqués.

Mer peu agitée

Les conditions maritimes seront également calmes. La mer est annoncée peu agitée sur les différentes côtes. Cette situation traduit une météo globalement stable, sans indication de fortes perturbations en mer au cours de la période concernée.

Températures en légère hausse

Sur le plan thermique, les températures poursuivent une légère hausse. Les maximales se situent entre 25 et 29 degrés au nord et sur les hauteurs. Elles varient entre 30 et 34 degrés dans le reste des régions du pays. Cette évolution confirme une tendance douce à chaude selon les zones, avec des écarts habituels entre le nord et le sud.

Conditions globalement stables

L’ensemble de ces paramètres — ciel partiellement nuageux, vents modérés, mer peu agitée et hausse des températures — dessine un temps globalement stable sur la Tunisie. Aucune perturbation majeure n’est signalée, tandis que les conditions restent propices à une météo de transition avec des contrastes régionaux classiques.