Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche vient d’annoncer la signature d’un contrat d’objectifs avec la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) portant sur la création d’une ligne de financement de 10 millions de dinars pour financer des crédits saisonniers en faveur des petits agriculteurs.

Y bénéficieront, les agriculteurs dont l’âge ne dépasse pas les 70 ans, et ce, sans l’obligation de fournir un autofinancement ou une garantie.

Le crédit, dont le taux d’intérêt a été fixé à 5%, devrait être remboursé en une tranche jusqu’à la fin de la saison agricole et ce sans dépasser la date du 31 mars 2027.

Le ministère de l’Agriculture se chargera en vertu de ce contrat des visites de terrain, de l’étude technique des demandes et de l’accompagnement et de l’encadrement des agriculteurs, tandis que la BTS est appelée à effectuer l’étude conformément à ses procédures en vigueur et à donner son aval.