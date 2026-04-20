L’huile d’olive tunisienne s’est encore distinguée à l’échelle internationale, en décrochant le plus grand nombre de médailles d’or et d’argent au Concours International et Européen de l’huile d’olive extra vierge “EIOOC” tenu du 14 au 16 avril 2026 à Genève en Suisse.

D’après son organisateur, le GIOOC (rassemblement des plus grands concours internationaux d’huile extra vierge), ce concours a connu la participation de plus de 200 marques issues de plusieurs pays, dont la Tunisie, la Turquie, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, la France, la Libye, la Croatie, le Portugal, le Maroc, l’Algérie, l’Afrique du Sud, les États-Unis, le Brésil, l’Arabie Saoudite, le Sultanat d’Oman et la Jordanie.

Avec 70 marques en compétition, la Tunisie a remporté 49 médailles d’or et 7 médailles d’argent dans la catégorie qualité, ainsi que 12 distinctions dans la catégorie “Healthy”, confirmant ainsi son leadership international dans le secteur de l’huile d’olive de haute qualité.

Les sessions de dégustation se sont déroulées sous la supervision d’un jury international composé d’experts de haut niveau issus de plusieurs pays.

La GIOOC (Global International Olive Oil Competitions), organisation suédoise présidée par l’ingénieur et homme d’affaires tunisien Raouf Chouket, a, à cette occasion, exprimé son engagement dans le développement de projets innovants, notamment OLEATRADE, une plateforme intelligente de commerce soutenue par l’intelligence artificielle, ainsi que Olive Oil Business School, une école dédiée à la formation professionnelle dans le domaine de l’huile d’olive, dont le lancement est prévu prochainement en Europe.