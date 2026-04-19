Le Racing Strasbourg s’est incliné à domicile face au Stade Rennais (0-3), dimanche, lors de la 30e journée de Ligue 1. Malgré une entame équilibrée, les Alsaciens ont concédé une défaite nette face à une équipe rennaise plus efficace.

Ce revers intervient quatre jours après la victoire 4-0 contre Mayence à la Meinau, qui avait permis au club de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence.

Un effectif remanié pour gérer l’enchaînement

L’entraîneur Gary O’Neil avait choisi de faire tourner son effectif en prévision de la demi-finale de la Coupe de France contre Nice, prévue mercredi. Plusieurs cadres ont été ménagés, un choix qui s’est ressenti sur le terrain.

Face à eux, Rennes a rapidement pris le contrôle. Estéban Lepaul a ouvert le score à la 20e minute, profitant d’une erreur de relance. Il s’agit de son 17e but de la saison, ce qui en fait le meilleur buteur du championnat.

Rennes accélère après la pause

En seconde période, les Bretons ont creusé l’écart. Breel Embolo a inscrit le deuxième but sur corner à la 50e minute. Deux minutes plus tard, Moussa Al-Tamari a marqué le troisième but, mettant fin aux espoirs strasbourgeois.

Dominé dans l’intensité et l’impact, Strasbourg n’a pas réussi à revenir dans la rencontre. Les changements effectués en cours de match et l’entrée de certains titulaires n’ont pas permis d’inverser la tendance.

Rennes se rapproche du podium

Avec ce succès, Rennes réalise une opération positive au classement. Le club occupe la quatrième place avec 53 points et se rapproche des positions qualificatives pour la Ligue des champions.

Cette progression intervient après la défaite de l’Olympique de Marseille à Lorient (2-0), qui recule à la cinquième place.

Strasbourg regarde vers les coupes

De son côté, le Racing Strasbourg reste huitième avec 43 points. Les places européennes via le championnat s’éloignent.

Le club pourrait désormais concentrer ses ambitions sur ses parcours en Coupe de France et en Ligue Europa Conférence pour viser une qualification européenne.