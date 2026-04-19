L’AC Milan a remporté une victoire importante sur la pelouse de l’Hellas Vérone (1-0), dimanche, lors de la 33e journée de Série A italienne. Ce succès permet aux Lombards de s’emparer de la place de dauphin, profitant de la défaite de Naples face à la Lazio Rome (2-0) la veille.

Avec ce résultat, Milan rejoint Naples au classement avec 66 points, mais passe devant grâce à une meilleure différence de buts.

Une réaction après deux défaites

Les Milanais ont su réagir après deux revers consécutifs. Ils ont fait la différence grâce à un but inscrit par le milieu de terrain français Adrien Rabiot à la 41e minute.

Cette réalisation a suffi aux hommes de Milan pour s’imposer dans une rencontre disputée, face à une équipe de Vérone en difficulté au classement.

L’Inter garde une large avance

En tête du championnat, l’Inter compte 78 points et conserve une avance de 12 longueurs sur ses poursuivants. À cinq journées de la fin, le leader se rapproche du titre.

Derrière, la lutte pour les places d’honneur reste ouverte. La Juventus, quatrième avec 60 points, peut se rapprocher du podium en cas de victoire contre Bologne dans la soirée.

Vérone s’enfonce dans la zone rouge

Du côté de l’Hellas Vérone, la situation se complique. Le club, avant-dernier avec 18 points à égalité avec la lanterne rouge Pise, enchaîne une cinquième défaite consécutive.

L’équipe, où évolue le défenseur international algérien Rafik Belghali, se rapproche d’une relégation. Cette nouvelle défaite confirme les difficultés du club dans cette fin de saison.