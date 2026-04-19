Trois mois après son sacre à l’Open d’Australie, la numéro 2 mondiale, Elena Rybakina a remporté son deuxième tournoi de la saison en dominant la Tchèque Karolina Muchova (12e) 7-5, 6-1 en finale du WTA 1000 de Stuttgart .

Depuis son titre à Melbourne contre la N.1 mondiale Aryna Sabalenka, la Kazakhstanaise de 26 ans n’avait plus remporté de nouveau trophée à son palmarès lors de ses quatre tournois précédents, échouant notamment contre la Bélarusse à Indian Wells en finale.

Tête de série N.1, Rybakina a eu un parcours relativement tranquille dans un tournoi où elle a été débarrassée avant l’heure de ses deux plus grandes rivales, la Polonaise Iga Swiatek et l’Américaine Coco Gauff.

Elle a battu facilement en demi-finale la tombeuse de Swiatek, la jeune Russe Mirra Andreeva (9e mondiale), puis en finale Muchova qui avait éliminé Gauff. En quatre matches en Allemagne, elle n’a lâché qu’un set.

Rybakina a remporté le 13e titre de sa carrière et le deuxième après 2024 à Stuttgart où elle reste sur huit matches gagnés, n’ayant pas participé l’an passé.