Résultats des rencontres de la 23e journée de la Ligue 2 du football professionnel disputées dimanche:
POULE B
– Dimanche 19 avril :
A l’Ariana :
AS Ariana – O. Sidi Bouzid 2-0
A Ksour Essef :
US Ksour Essef – EGS Gafsa 4-2
A Jelma :
AS Jelma – AS Kasserine 1-0
A Redeyef :
CS Redeyef – SC Moknine 2-3
– Mercredi 22 avril :
A Jendouba :
Jendouba Sport – ES Bouchamma
A Sakiet Eddaier :
PS Sakiet Eddaier – CS Korba
A Gabès :
S. Gabésien – Kalaa Sport
Classement Pts J
1. Stade Gabésien 47 22
2. AS Sakiet Eddaier 46 22
3. AS Kasserine 43 23
4. US Ksour Essef 32 23
5. CS Korba 30 22
6. AS Ariana 30 23
7. Jendouba Sport 29 22
8. ES Bouchemma 28 22
9. CS Redeyef 28 23
10. EGS Gafsa 27 23
11. Kalaa Sport 26 22
12. AS Jelma 25 23
13. SC Moknine 25 23
14. O. Sidi Bouzid 14 23
POULE A
– Samedi 18 avril :
A Mégrine :
A. Mégrine Sport – EM Mahdia 0 – 0
A Menzel Bourguiba :
SA Menzel Bourguiba – OC Kerkennah 0 – 4
A Chebba :
CS Chebba – SC Ben Arous 1 – 0
A Sfax (2 mars) :
Sfax RS – US Boussalem 1 – 0
– Mardi 21 avril
A Agareb :
AS Agareb – BS Bouhajla
– Mercredi 22 avril :
A Tataouine :
US Tataouine – CS Hammam-lif
A Msaken :
CS Msaken – ES Hammam-Sousse
Classement Pts J
1. ES Hammam-Sousse 48 22
2. CS Hammam-Lif 43 22
3. US Tataouine 42 22
4. Sfax RS 39 23
5. CS Msaken 30 22
6. SC Ben Arous 30 23
7. EM Mahdia 28 23
8. OC Kerkennah 27 23
9. CS Chebba 27 23
10. A. Mégrine Sport 27 23
11. BS Bouhajla 26 22
12. US Boussalem 23 23
13. AS Agareb 21 22
14. SA Menzel Bourguiba 14 23