Entre littérature, industries créatives et entrepreneuriat digital, la fondatrice d’Arzaak incarne une nouvelle génération de femmes tunisiennes qui réinventent l’apprentissage, valorisent le savoir-faire artisanal et transforment l’adversité en moteur d’innovation.

Le parcours de Jihene Touati, fondatrice de la startup Arzaak, ressemble à ces trajectoires qui ne suivent aucune ligne droite mais tracent, pas à pas, une cohérence profonde.

Elle commence par la littérature et la civilisation anglaises, un univers qui lui apprend à lire les êtres humains autant que les textes, à comprendre les dynamiques sociales et culturelles, et à maîtriser l’art de transmettre.

Cette première formation lui donne une sensibilité rare : celle qui permet de saisir ce qui se joue derrière un geste, un mot, un savoir-faire.

Elle poursuit ensuite un master en management et marketing des industries créatives et culturelles. Là, elle découvre un autre monde : celui où la création rencontre l’économie, où l’imaginaire devient projet, où la culture peut devenir moteur de développement.

C’est à ce moment-là que l’idée d’entreprendre commence à germer.

L’entrepreneuriat pour des horizons plus vastes

L’entrepreneuriat, justement, lui ouvre un horizon plus vaste. Elle y apprend à penser en architecte, à imaginer comment la technologie peut démocratiser l’accès au savoir, comment un talent individuel peut devenir opportunité collective.

Elle fonde alors un centre de formation spécialisé dans les métiers culinaires et handmade. Sur le terrain, elle observe, écoute, ajuste. Elle comprend les besoins des apprenantes, analyse la concurrence, construit un réseau de formateurs, structure des programmes et transforme un savoir-faire en activité économique.

Tout fonctionne. Les ateliers se remplissent. Les femmes apprennent, créent, entreprennent.

Puis arrive le COVID.

Du jour au lendemain, tout s’arrête : plus de cours, plus de revenus, plus de visibilité sur l’avenir. Une année suspendue, faite d’incertitudes et de doutes.

Mais Jihene refuse de s’arrêter. Elle tente quelque chose de nouveau : transposer ses formations en ligne.

De l’apprentissage en présentiel à celui derrière des écrans

L’idée semble presque contre-intuitive. L’artisanat est un domaine de gestes, de matières, de proximité humaine. Comment le faire vivre derrière un écran ?

Et pourtant, petit à petit, les participantes s’approprient ce nouveau format. Elles apprécient la flexibilité, les prix accessibles, l’accès illimité aux contenus, le suivi direct des formateurs.

Très vite, les frontières tombent : les apprenantes ne viennent plus seulement de Tunisie, mais du Maghreb, de l’Europe, du Golfe, de la diaspora. C’est là que le déclic se produit.

Ce qu’elle avait imaginé comme une solution de survie devient une évidence : le secteur artisanal, riche et vivant, est encore très peu digitalisé. Il y a un espace immense à occuper, un pont à construire entre tradition et technologie.

C’est ainsi qu’est née Arzaak : une plateforme qui transforme le savoir-faire artisanal en opportunité économique grâce au digital.

Savoir-faire artisanal : une source d’autonomie

L’histoire de Jihene Touati n’est pas seulement celle d’une entrepreneure qui a su rebondir. C’est celle d’une femme qui a compris que le savoir-faire artisanal mérite mieux que de rester dans l’ombre, qu’il peut devenir source d’autonomie, de revenus, de dignité.

Avec Arzaak, elle ne transmet pas seulement des techniques : elle ouvre des portes, crée des passerelles, redonne du pouvoir à celles qui veulent apprendre, se réinventer ou entreprendre.

Son parcours rappelle une vérité simple : parfois, il suffit d’un regard différent, d’un geste courageux ou d’une crise inattendue pour transformer un métier ancestral en avenir digital. Et Jihene, elle, a choisi d’en faire une mission.

A.B.A