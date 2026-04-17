Résultats des quarts de finale retour de la Ligue Conférence joués jeudi :

Résultats des quarts de finale

AZ Alkmaar (NED) – Shakhtar Donetsk (UKR) 2-2 (0-3 à l’aller)

AEK Athènes (GRE) – Rayo Vallecano (ESP) 3-1 (0-3)

Fiorentina (ITA) – Crystal Palace (ENG) 2-1 (0-3)

Strasbourg (FRA) – Mayence (GER) 4-0 (0-2)

Affiches des demi-finales

(matches aller le 30 avril, retour le 7 mai)

Shakhtar Donetsk (UKR) – Crystal Palace (ENG)

Rayo Vallecano (ESP) – Strasbourg (FRA)

Finale le 27 mai à Leipzig (Allemagne)