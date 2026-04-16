La 14ème édition du Festival des arts du spectacle africains d’Abidjan (MASA) organisée du 11 avril au 18 avril 2026 est marquée par une participation tunisienne alliant musique, chant et théâtre avec Mounir Troudi et la pièce « Les fugueuses » de Wafa Taboubi.

Le 14 avril au Palais Lougah François abriteà 16h30 (heure locale) un spectacle de jazz fusion de l’artiste Mounir Troudi, mêlant chant arabe, rythmes bédouins et influences du jazz moderne accomagnés des musiciens Hedi Fehem à la guitare, Zied Lakkoud à la basse, Mohamed Ben Salha, au ney, Mehdi Gafsia au clavier et Youssef Soltana à la batterie.

La pièce tunisienne « Les fugitives » de Wafa Taboubi sera présentée dans la section consacrée au théâtre, qui accueillera 12 spectacles provenant de Tunisie, du Maroc, du Bénin, de Côte d’Ivoire, de Madagascar, du Togo, du Mozambique, du Burundi, de Suisse et d’Iran. Le public à Abidjan pourra assister à la pièce « Les fugitives » le 15 avril à 18 h 30 et le 16 avril à 16 h à l’Institut français d’Abidjan.

La pièce de théâtre “Les Fugueuses”, fruit d’une coproduction entre le Théâtre National Tunisien (TNT) et Ostoura Productions, avec le soutien du ministère des affaires culturelles, réunit six comédiens qui occupent la scène avec Fatma Ben Saidane, Mounira Zakraoui, Lobna Noômane, Oussama Hnayni, Oumaima B’hiri et Sabrine Ben Amor. Dans une création épurée, laissant libre cours à la force du jeu et de l’émotion. Dans une gare, cinq femmes et un homme se retrouvent plongés dans une attente troublante. Pendant quatre-vingt-deux minutes, “ils attendent celle qui ne viendra pas”.

Le MASA est une biennale internationale qui rassemble, pendant une semaine, des artistes, professionnels du spectacle, programmateurs et publics venus des cinq continents. Il constitue un cadre de promotion, de diffusion, de formation, de distribution et de professionnalisation des arts vivants, tout en favorisant les rencontres et les échanges entre acteurs culturels du monde entier. Plus de 300 spectacles, toutes disciplines confondues, se jouent à travers le district d’Abidjan pour l’édition 2026.