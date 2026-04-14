Une application électronique innovante destinée à simplifier les procédures administratives pour les chasseurs et les professionnels du secteur sera lancée par la Direction Générale des Forêts à l’occasion de la saison de chasse 2026/2027, et ce dans l’objectif de moderniser le secteur, a fait savoir mardi, la Direction générale des forêts.

Cette décision, a été annoncée lors d’une séance de travail tenue le lundi 13 avril 2026 au siège de la Direction, en présence de représentants de l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA), de la Fédération nationale des associations des chasseurs et des associations de chasse spécialisées et de la société technologique “Avempace Wireless” qui a développé cette application.

Le projet porte principalement sur la mise en place d’une plateforme permettant le paiement à distance des redevances liées à la chasse. Les utilisateurs pourront désormais régler en ligne leurs licences de chasse ainsi que les frais d’abattage du grand gibier.

Cette transformation numérique cible, selon la Direction générale des forêts, plus de 15 000 chasseurs et fauconniers répartis sur l’ensemble du territoire tunisien et plus de 10 agences de voyages et établissements hôteliers spécialisés dans le tourisme de chasse.

Les agents forestiers au sein des Commissariats régionaux au développement agricole (CRDA) verront également leur charge administrative allégée.

L’application devrait être opérationnelle dès le début de la saison de chasse 2026/2027 et favorisera une meilleure gouvernance et une transparence accrue dans la gestion du secteur de la chasse sauvage, offrant un gain de temps significatif pour tous les acteurs impliqués.