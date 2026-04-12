La Russe Mirra Andreeva s’est qualifiée pour la finale du tournoi WTA 500 de Linz, en Autriche. Elle affrontera dimanche Anastasia Potapova.

Tête de série numéro 1 en l’absence des neuf premières joueuses mondiales, Andreeva, 10e au classement WTA, atteint sa deuxième finale de la saison.

Andreeva solide en demi-finale

Âgée de 18 ans, Andreeva s’est imposée en deux sets face à Elena-Gabriela Ruse (6-4, 6-1). Elle confirme sa régularité et vise un deuxième titre en 2026, après celui remporté à Adelaïde en janvier.

La joueuse dispute pour la première fois le tournoi de Linz et enchaîne les performances convaincantes.

Potapova répond présente

En finale, Andreeva retrouvera Anastasia Potapova. La joueuse, d’origine russe et représentant l’Autriche depuis cette saison, s’est qualifiée en battant Donna Vekic en deux sets (6-4, 6-2).

Classée 97e mondiale, Potapova connaît bien ce tournoi, qu’elle a remporté en 2023.

Un duel déjà disputé

La finale opposera deux joueuses qui se connaissent. Il s’agira de leur quatrième confrontation. Andreeva mène deux victoires à une, mais s’est inclinée lors de leur dernier affrontement.