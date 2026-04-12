Olympique Lyonnais reçoit FC Lorient ce dimanche 12 avril 2026, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Le coup d’envoi sera donné à 20h45 au Parc Olympique Lyonnais.

En difficulté ces dernières semaines, l’OL traverse une période compliquée avec une série de neuf matchs sans victoire, la dernière remontant au 15 février face à OGC Nice (2-0). Actuellement 6es au classement, les Lyonnais restent néanmoins en course pour le podium, au coude-à-coude avec plusieurs concurrents comme le LOSC, l’OM, Monaco ou Rennes.

De son côté, Lorient réalise une saison solide. Les Merlus occupent la 9e place et restent sur un match nul contre le Paris FC (1-1). Leur récente victoire face à RC Lens confirme leur capacité à surprendre. Lors du match aller, les Bretons s’étaient d’ailleurs imposés 1-0 au Moustoir.

Diffusion TV :

La rencontre sera diffusée en direct ce dimanche 12 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+.