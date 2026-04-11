Une victoire sans éclat mais précieuse pour Marseille

L’Olympique de Marseille a dominé Metz (3-1), vendredi soir au stade Vélodrome, lors de la 29e journée de Ligue 1. Face à la lanterne rouge du championnat, les Phocéens ont assuré l’essentiel sans véritablement convaincre dans le contenu.

Ce succès permet toutefois à l’OM de retrouver provisoirement une place sur le podium, un objectif clé dans cette fin de saison.

Aubameyang lance Marseille, Metz réagit rapidement

Le match a rapidement tourné en faveur des Marseillais. Pierre-Emerick Aubameyang a ouvert le score dès la 13e minute, donnant un avantage précoce à son équipe.

En seconde période, Paixao a doublé la mise à la 48e minute, semblant offrir un succès plus confortable à l’OM. Mais Metz a réagi dans la foulée, réduisant l’écart grâce à Tsitaishvili à la 49e minute, relançant brièvement la rencontre.

En fin de match, Traoré a scellé la victoire marseillaise dans le temps additionnel (90+3), permettant à l’OM de sécuriser trois points importants.

L’OM profite des faux pas de ses concurrents

Avec cette victoire, Marseille grimpe à la 3e place du classement avec 52 points. Le club phocéen devance désormais de deux points Lille (4e, 50 points), qui doit encore jouer dimanche à Toulouse.

L’OM profite également d’un autre résultat favorable : la défaite surprise de Monaco face au Paris FC (4-1). Le club de la Principauté, 5e avec 49 points, recule dans la course aux premières places.

Une lutte serrée pour le podium

À ce stade de la saison, la bataille pour les places européennes reste très ouverte. Marseille, Lille et Monaco se tiennent dans un écart réduit, alors que chaque journée peut modifier la hiérarchie.

Malgré une prestation jugée moyenne, l’OM réalise une opération comptable importante en reprenant temporairement la troisième place de Ligue 1.