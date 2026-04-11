Le choc entre Liverpool FC et Fulham FC s’inscrit dans le cadre de la 32e journée de Premier League. Cette rencontre se jouera le samedi 11 avril 2026 dans l’antre mythique d’Anfield, avec un coup d’envoi fixé à 18h30.

Les supporters pourront suivre ce match en direct à la télévision sur Canal+ Foot, diffuseur officiel de cette affiche du championnat anglais. L’opposition promet d’être intéressante entre une équipe de Liverpool ambitieuse, désireuse de consolider sa position dans le haut du classement, et une formation de Fulham prête à jouer les trouble-fête.

À domicile, les Reds comptent bien profiter du soutien de leur public pour imposer leur rythme et décrocher une victoire précieuse. De son côté, Fulham tentera de résister et d’exploiter la moindre opportunité pour repartir avec un résultat positif.

Ce duel s’annonce disputé et riche en intensité, fidèle à l’exigence de la Premier League. Les amateurs de football ont donc rendez-vous samedi en début de soirée pour suivre cette confrontation en direct.