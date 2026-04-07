Le Villarreal CF, troisième de Liga, s’est incliné sur la pelouse du Gérone FC (1-0), lundi, en clôture de la 30e journée du championnat d’Espagne. Un revers qui empêche le “Sous-marin jaune” de consolider sa place sur le podium.

Une occasion manquée dans la course au podium

Face à un adversaire du milieu de tableau, Villarreal avait l’opportunité de prendre ses distances avec l’Atlético Madrid, battu samedi par le FC Barcelone (2-1).

Mais cette défaite maintient l’écart à un seul point entre les deux équipes, relançant la lutte pour la troisième place.

Un but contre son camp décisif

La rencontre s’est jouée sur un fait de jeu. Le défenseur Pau Navarro a marqué contre son camp juste avant la pause (45e+1), offrant l’avantage à Gérone.

Villarreal, qui restait sur une série positive avec une seule défaite lors de ses six derniers matches, n’est pas parvenu à inverser la tendance.

Classement : statu quo derrière le duo de tête

Au classement, le FC Barcelone reste leader avec 76 points, devant le Real Madrid (69 points). Villarreal conserve la troisième place avec 58 points, talonné par l’Atlético Madrid (57 points).

Grâce à ce succès, Gérone remonte à la 12e position avec 37 points.