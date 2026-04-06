L’expérience agricole pilote de culture de la betterave sucrière dans le gouvernorat de Kasserine a enregistré des résultats préliminaires encourageants.

Elle a concerné, dans sa première phase, les délégations de Sbeitla, Majel Bel Abbes et Fériana, sur une superficie dépassant 152 hectares, avec un lancement récent de l’expérience dans la délégation d’El Ayoun.

Il s’agit d’une première dans la région visant à diversifier la production agricole et à rechercher des alternatives moins coûteuses et mieux adaptées aux changements climatiques.

Le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (Urap) à Kasserine, Mohamed Hassan Azhari, a indiqué, à l’Agence TAP, que cette expérience repose sur des semences importées d’Allemagne, avec une orientation vers son extension, notamment à travers le recours à la culture sous serre, après les dégâts enregistrés dans les champs ouverts en raison des vents violents ayant récemment touché la région.

Il a précisé que l’un des principaux défis auxquels fait face cette culture est le manque d’ammonitrate, qui a également affecté la saison des grandes cultures dans la région.

Il a toutefois souligné que l’Union œuvre, en coordination avec la direction régionale du commerce, à assurer la disponibilité de cette matière au profit des agriculteurs, en particulier ceux engagés dans l’expérience de la betterave sucrière, afin de garantir sa pérennité et d’en améliorer la rentabilité.

Il a ajouté que les premiers indicateurs de cette expérience sont positifs, notamment en termes de rationalisation de la consommation d’eau et de réduction des coûts de production, ce qui renforce la pertinence de s’orienter vers cette culture dans le contexte des défis climatiques et économiques actuels.

Dans le même contexte, il a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la Société Tunisienne du Sucre (STS), afin de valoriser la production et de l’orienter vers la transformation industrielle, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les agriculteurs de la région et renforçant les chaînes de valeur du secteur agricole.