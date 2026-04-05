Le match entre AS Monaco et Olympique de Marseille s’annonce comme l’un des rendez-vous clés de la 28e journée de Ligue 1. Cette affiche, programmée en pleine phase décisive du championnat, revêt une importance particulière pour les deux équipes engagées dans la lutte pour le podium.

La rencontre se disputera le dimanche 5 avril 2026 au Stade Louis-II, avec un coup d’envoi fixé à 20h45. Elle sera diffusée en direct sur la chaîne Ligue 1+. L’arbitrage sera assuré par Clément Turpin.

Au classement, Monaco occupe la 6e place mais reste à seulement trois points de Marseille, actuel 3e. Les Monégasques abordent ce choc avec confiance, forts d’une série de quatre victoires consécutives, dont un succès notable à Lyon. De son côté, l’OM connaît une saison irrégulière, mais conserve l’objectif de sécuriser sa position sur le podium.

Lors du match aller, disputé en décembre, Marseille s’était imposé sur le score de 1-0, un résultat que Monaco tentera d’effacer devant son public.