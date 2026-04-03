L’appel à candidatures pour le Prix des cinq continents de la Francophonie 2026-2027, destiné à récompenser une œuvre de fiction narrative en langue française, est ouvert jusqu’au 31 juillet 2026, a annoncé mercredi l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Peuvent être soumis des ouvrages (roman, récit ou recueil de nouvelles) publiés à compte d’éditeur entre le 1er juillet 2025 et le 30 juin 2026, par des maisons d’édition francophones disposant d’un circuit de diffusion en librairie.

Le processus de sélection repose sur six comités de lecture répartis dans l’espace francophone, dont les travaux sont examinés par un jury international chargé de désigner le lauréat.

Le prix est doté de 15 000 euros ( environ 50 000 dinars tunisiens) pour l’auteur primé et de 5 000 euros (près de 17 000 dinars) pour une éventuelle mention spéciale. Il comprend également un accompagnement d’une année visant à assurer la promotion de l’œuvre et de sa maison d’édition.

Créé par l’OIF, le Prix des cinq continents vise à promouvoir la diversité des expressions littéraires en langue française à l’échelle internationale. Les candidatures sont à soumettre en ligne via la plateforme « Littératures francophones » de l’OIF.