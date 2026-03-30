La Polonaise Iga Swiatek recule à la quatrième place du classement WTA, publié lundi, après une élimination dès son entrée en lice au WTA 1000 de Miami. Le classement reste dominé par Aryna Sabalenka, victorieuse à Indian Wells et Miami, qui conserve la première position avec 11.025 points.
Gauff s’installe sur le podium
Coco Gauff profite de la contre-performance de Swiatek pour grimper à la troisième place, grâce à sa finale à Miami (7.278 points). Elena Rybakina, demi-finaliste à Miami, reste deuxième avec 8.108 points. Swiatek, ex-numéro un mondiale, cède ainsi sa place sur le podium.
Progression de Svitolina et recul de Paolini
Elina Svitolina gagne une place et atteint son meilleur classement depuis le 31 octobre 2021, passant septième avec 3.965 points. Jasmine Paolini, demi-finaliste l’an dernier en Floride mais éliminée au troisième tour cette année, recule à la huitième position (3.907 points).
Jeunes talents en hausse
À 18 ans, l’Américaine Iva Jovic signe le meilleur classement de sa carrière en se hissant à la 16e place, après avoir gagné une position.
Classement WTA au 30 mars 2026
Aryna Sabalenka (BLR) – 11.025 pts
Elena Rybakina (KAZ) – 8.108 pts
Coco Gauff (USA) – 7.278 pts (+1)
Iga Swiatek (POL) – 7.263 pts (-1)
Jessica Pegula (USA) – 6.243 pts
Amanda Anisimova (USA) – 6.180 pts
Elina Svitolina (UKR) – 3.965 pts (+1)
Jasmine Paolini (ITA) – 3.907 pts (-1)
Victoria Mboko (CAN) – 3.531 pts
Mirra Andreeva (RUS) – 3.121 pts