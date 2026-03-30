La 28e Ã©dition du Forum des crÃ©atrices arabes se tiendra Ã Sousse du 16 au 18 avril 2026 avec pour thÃ¨me Â« La crÃ©atrice arabe et la traduction Â». Les organisatrices ont choisi de consacrer leurs travaux Ã la traduction afin quâ€™ils soient un espace de rÃ©flexion pour explorer l’Ã©criture fÃ©ministe arabe, ses liens aux langues, au monde et aux mÃ©canismes de diffusion et de reconnaissance.

Selon le document de travail rÃ©digÃ© par la romanciÃ¨re et universitaire Amira Ghenim, cette Ã©dition ambitionne d’examiner la question de la traduction non seulement comme un mÃ©dium, mais aussi comme une pratique crÃ©ative et culturelle qui mÃ©tamorphose le texte et redÃ©finit la place de la crÃ©atrice arabe dans le paysage littÃ©raire mondial.

Les participantes Ã cette session du forum, organisÃ© chaque annÃ©e par l’Association des femmes crÃ©atrices arabes de Sousse avec le soutien de la DÃ©lÃ©gation rÃ©gionale aux Affaires culturelles, aborderont ce sujet Ã travers plusieurs thÃ¨mes dont Â« La femme crÃ©atrice arabe et la traduction comme pratique crÃ©ative Â». Ce volet explore si l’Ã©crivaine traduit comme un prolongement de sa propre Ã©criture, oÃ¹ s’arrÃªte la traduction et oÃ¹ commence la rÃ©Ã©criture, et comment la voix crÃ©atrice se manifeste dans le texte traduit.

Un autre thÃ¨me, ” Traduction et langue “, tentera de rÃ©pondre Ã la question suivante : quel impact la traduction a-t-elle sur la relation de l’Ã©crivaine avec sa langue maternelle, sur la formation du bilinguisme et sur l’infiltration d’autres langues dans le style et l’imaginaire.

Parmi les autres thÃ¨mes abordÃ©s figure ” Lâ€™impact de la traduction sur lâ€™esthÃ©tique de lâ€™Ã©criture “, qui examine comment la traduction contribue au renouvellement stylistique, Ã la construction narrative et Ã la reprÃ©sentation du temps et des personnages.

La premiÃ¨re journÃ©e comprendra deux sessions scientifiques auxquelles participeront Hayat Khayari et Sameh Hamdi (Tunisie), ainsi que Nessiba Msaadia (AlgÃ©rie). La deuxiÃ¨me session, Ã 15h00, comprendra la projection du film Â« Ennafoura Â» (La Maison DorÃ©e), suivie d’une discussion avec sa rÃ©alisatrice tunisienne Salma Baccar.

La troisiÃ¨me session, le vendredi 17 avril, propose des prÃ©sentations de Yasmine Amin (Egypte), de Wafa El Gharbi et Chafia El Ghabri (Tunisie). L’aprÃ¨s-midi (Ã partir de 14h30) sera consacrÃ© Ã un atelier de traduction Ã la FacultÃ© des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse, avec la participation d’Ã©tudiants. Cet atelier sera rÃ©compensÃ© par le prix de la meilleure traduction.

La clÃ´ture, le samedi 18 avril, sera marquÃ©e par une quatriÃ¨me session scientifique comprenant des prÃ©sentations et des tÃ©moignages de Souhir Lahiani, Emna Rmili et Amira Ghenim, suivis d’une sÃ©ance de dÃ©bat.