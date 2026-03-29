Résultats complets de 20e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, disputée samedi et dimanche :
POULE A
– Samedi 28 mars :
A Ben Arous:
SC Ben Arous – CS Msaken 0 – 1
– Dimanche 29 mars :
A Hammam-Lif :
CS Hammam-Lif – AS Agareb 1 – 0
A Menzel Bourguiba :
SA Menzel Bourguiba – AS Mégrine 0 – 1
A Hammam-Sousse :
ES Hammam-Sousse – US Tataouine 2 – 0
A Mahdia:
EM Mahdia – Sfax RS 0 – 0
A Bouhajla:
BS Bouhajla – US Boussalem 0 – 2
A Sfax:
CO Kerkennah – CS Chebba 2 – 1
Classement Pts J
1. ES Hammam-Sousse 42 20
2. CS Hammam-Lif 40 20
3. US Tataouine 38 20
4. Sfax RS 33 20
5. CS Msaken 29 20
6. SC Ben Arous 27 20
7. BS Bouhajla 25 20
8. EM Mahdia 25 20
9. S. Mégrine 25 20
10. OC Kerkennah 22 20
11. CS Chebba 20 20
12. US Boussalem 20 20
13. AS Agareb 17 20
14. SA Menzel Bourguiba 14 20
POULE B
– Samedi 28 mars :
A Kalaa Soghra:
Kalaa Sport – AS Kasserine 0 – 4
A Moknine:
SC Moknine – AS Sakiet Eddaier 1 – 1
A Meknassi:
O Sidi Bouzid – CS Redeyef 0 – 0
A Gafsa:
EGS Gafsa – AS Jelma 2 – 1
– Dimanche 29 mars :
A l’Ariana:
AS Ariana – US Ksour Essef 1 – 0
A Korba:
CS Korba – Jendouba Sport 2 – 1
A Bouchemma:
ES Bouchemma – S. Gabésien 1 – 2
Classement Pts J
1. AS Sakiet Eddaier 43 20
2. Stade Gabésien 38 20
3. AS Kasserine 37 20
4. AS Ariana 29 20
5. CS Korba 27 20
6. US Ksour Essef 26 20
7. EGS Gafsa 26 20
8. Jendouba Sport 25 20
9. ES Bouchemma 25 20
10. CS Redeyef 24 20
11. Kalaa Sport 23 20
12. SC Moknine 21 20
13. AS Jelma 21 20
14. O. Sidi Bouzid 14 20