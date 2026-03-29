Football : les résultats des principaux matches amicaux joués samedi 29 mars 2026 Les résultats des principaux matches amicaux joués samedi: Corée du Sud – Côte d’Ivoire 0 – 4 Sénégal – Pérou 2 – 0 Ecosse – Japon 0 – 1 Canada – Islande 2 – 2 Etats-Unis – Belgique 2 – 5 En Continu Une semaine ECO : Le réveil brutal face à l’onde de choc mondiale hechmi - 29 mars 2026 Secteur bancaire tunisien : Moody’s confirme les notations des dépôts à long terme de quatre banques walid - 28 mars 2026 Goksel Baktagir et Marcel Khalifa invités d’honneur du Festival Les Solistes 2026 Raja Bessais - 28 mars 2026 Tunis célèbre le théâtre avec “Les Fugueuses” et des hommages aux grands artistes Raja Bessais - 28 mars 2026 The Voice of Hind Rajab : le film tunisien nominé aux BAFTA 2026 Raja Bessais - 28 mars 2026 A la une Une semaine ECO : Le réveil brutal face à l’onde de choc mondiale 29 mars 2026 Circulaire BCT 2026-4 : Sauvegarder les devises, contraindre l’économie 27 mars 2026 Réveil industriel au Maghreb : Quand le « choc » devient moteur de croissance 27 mars 2026