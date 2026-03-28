Le temps s’annonce variable ce samedi en Tunisie, avec des nuages passagers sur la majorité des régions. Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), ces formations nuageuses seront parfois plus denses, notamment sur les régions ouest du nord et de l’extrême sud, où des pluies éparses sont attendues.

Nuages et pluies localisées

Le ciel restera globalement nuageux sur l’ensemble du pays. Les passages nuageux gagneront en densité dans certaines zones, en particulier dans l’ouest du nord et l’extrême sud. Dans ces régions, des précipitations faibles et dispersées pourraient se produire au cours de la journée.

Vent soutenu sur les côtes et les hauteurs

Le vent soufflera de secteur nord-ouest au nord et au centre, tandis qu’il sera de secteur est au sud. Il atteindra des vitesses importantes près des côtes et sur les reliefs, avec des rafales soutenues. Dans les autres régions, il restera modéré.

Mer agitée à très houleuse

Les conditions maritimes seront difficiles sur l’ensemble du littoral. La mer sera très houleuse au nord et très agitée sur les autres côtes, ce qui pourrait impacter les activités en mer.

Températures en légère baisse

Les températures maximales varieront entre 13 et 17 degrés dans le nord et le centre ouest. Ailleurs, elles oscilleront entre 18 et 22 degrés. Sur les hauteurs, les températures pourront descendre jusqu’à 10 degrés, traduisant une fraîcheur plus marquée.