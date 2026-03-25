L’Institut de Traduction de Tunis organise un colloque sur « Les Yeux des Langues 3 » du 31 mars au 1er avril 2026, sur le thème « Traduction et Linguistique : Miroirs du Langage et leurs Réflexions » avec la participation d’éminents professeurs et chercheurs d’universités et d’institutions académiques tunisiennes, en vue de promouvoir la recherche scientifique en traduction et en linguistique et d’explorer leurs intersections théoriques et appliquées.

Le programme du colloque s’ouvrirai par une première session scientifique, présidée par le professeur Khaled Miled portant sur les problématiques de la traduction linguistique depuis et vers l’arabe, les défis posés par la traduction de la terminologie d’Igor Melchuk et la féminisation du langage à la lumière de l’histoire du genre.

La première journée se poursuivra par une deuxième session scientifique, présidée par le professeur Taoufik Alaoui qui explorera les liens entre traduction et relativité linguistique, les normes de traduction de la terminologie linguistique et les méthodes de normalisation, ainsi que l’application des théories modernes de la traduction à l’entraînement des modèles linguistiques informatiques.

Une partie du programme sera consacrée à un atelier pratique de traduction pour les étudiants, animé par des spécialistes.

La deuxième journée débutera par une troisième session scientifique, présidée par le professeur Kamel Abdaoui, qui abordera des sujets contemporains tels que Prompt Engineering, l’ingénierie de la traduction comme pratique métalinguistique dans la traduction assistée par l’IA, la traduction des concepts sociolinguistiques en arabe, et l’analyse des cadres idéologiques en traduction et les défis du transfert de textes linguistiques entre les langues.

Le programme comprend également une table ronde intitulée « Les étagères du jardin des langues », durant laquelle seront présentés plusieurs ouvrages et encyclopédies traduits par l’Institut de Traduction de Tunis dans le domaine de la linguistique, notamment « Le Dictionnaire encyclopédique de pragmatique », « Une théorie hybride de la métaphore » et « Phrase et signification ». Le symposium se conclut par la remise des prix du concours d’ateliers de traduction, qui vise spécifiquement à encourager les étudiants à développer leurs compétences en traduction spécialisée et à renforcer leur engagement dans ce domaine.