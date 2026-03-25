Le ministÃ¨re de l’Ã©ducation a organisÃ©, mercredi, la premiÃ¨re Ã©dition du salon national des innovations scientifiques et technologiques appliquÃ©es et de lâ€™intelligence artificielle dans les collÃ¨ges et les Ã©tablissements d’enseignement secondaire, avec la participation de 52 Ã©lÃ¨ves reprÃ©sentant plusieurs rÃ©gions du pays.

Le ministre de l’Ã©ducationÂ Nourredine NouriÂ a soulignÃ© Ã l’inauguration de la premiÃ¨re Ã©dition de ceÂ salon,Â que cette manifestation sâ€™inscrit dans le cadre d’une vision globale visant Ã dÃ©couvrir et Ã soutenir lesÂ jeunes talents parmi les Ã©lÃ¨ves,Â prÃ©cisant que lesÂ clubs reprÃ©sentent le cadre de base pour les activitÃ©s artistiques comme la peinture, la musique et le thÃ©Ã¢tre etÂ les domaines scientifiques et technologiques.

Il a indiquÃ©Â que ce salon a pour objectif de valoriserÂ les projets des participants et de confÃ©rerÂ une dynamique au sein des Ã©tablissements scolaires Ã travers l’encouragement des Ã©lÃ¨ves Ã Â dÃ©velopper leurs connaissances dans les domainesÂ scientifiques et technologiques.

Le ministre a affirmÃ© queÂ ce premier salonÂ vise Ã Â soutenir les activitÃ©s crÃ©atives et encourager les Ã©lÃ¨ves Ã innover en les aidant Ã concrÃ©tiser leurs idÃ©es dans les domaines scientifique et technologiques et Ã exploiter l’intelligence artificielle pour rÃ©soudre certainesÂ problÃ©matiques.

Il a indiquÃ© que ce programmeÂ se poursuivra au cours des prochaines annÃ©es et contribuera Ã rÃ©tablir l’Ã©quilibre au sein des Ã©tablissements scolaires, relevantÂ qu’un projet sera rÃ©alisÃ© par des designers en collaboration avec la direction gÃ©nÃ©rale des bÃ¢timentsÂ pour l’amÃ©nagementÂ de plusieursÂ espaces scolaires consacrÃ©s auxÂ activitÃ©s culturelles et sportives.

Le ministre a Ã©galement affirmÃ© que lâ€™Ã©cole est apte Ã dÃ©velopper et Ã valoriser lâ€™innovation scientifique et crÃ©ative Ã travers l’accompagnement et la motivation des Ã©lÃ¨ves, saluant les efforts dÃ©ployÃ©s par le cadre Ã©ducatif et leurs rÃ´le d’encadrementÂ au cours de cette manifestation, qui vise Ã dÃ©velopper lâ€™esprit dâ€™innovation chez les Ã©lÃ¨ves et Ã les encourager Ã exploiterÂ leurs connaissances scientifiques et technologiques pour la rÃ©alisationÂ deÂ projetsÂ innovants.

Dans ce contexte, le ministre de l’Ã©ducation a indiquÃ© que son dÃ©partement s’emploie Ã promouvoirÂ la vie scolaire Ã travers la consolidation des clubs culturels et scientifiques soulignant la nÃ©cessitÃ© d’encouragerÂ les jeunes talents Ã Â exercer les activitÃ©s culturelles et scientifiques au sein des Ã©tablissements scolaires.

Au cours de cette manifestation, Ã Â laquelle a assistÃ© le gouverneur de TunisÂ Imed Boukhris, plusieurs projets innovants ontÂ Ã©tÃ© exposÃ©sÂ dans les domaines de l’environnement, de l’Ã©ducation et de la robotique.