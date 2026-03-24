Le Goethe-Institut Tunis annonce un concert musical exceptionnel “Bach : Ombres et Lumières” porté par Tūnez Ensemble sous la direction de Fadi Ben Othman, avec une conception dramaturgique signée Nabil Asswad le dimanche 29 mars 2026 à 17h à la Cathédrale de Tunis.

Les organisateurs proposent un voyage musical au cœur de la condition humaine Tout commence avec Bach et se termine avec lui. Son œuvre, bâtie sur une structure parfaite et une maîtrise formelle absolue, conjugue pensée, foi, émotion et humanité. En ces temps où les certitudes vacillent, sa musique, à la fois liturgique et profondément humaine, offre une lecture bouleversante des tensions entre souffrance, doute, espoir et renouveau, avec une entrée libre et gratuite.

L’interprétation chambriste pour une transparence accrue de l’Ensemble Tūnez, récemment fondé, adopte, pour ce programme, une approche chambriste, privilégiant une formation allégée. Ce choix répond à des considérations esthétiques fortes avec une plus grande lisibilité des structures musicales, une clarté polyphonique, une transparence des lignes vocales et instrumentales et proximité émotionnelle avec le public.

L’ensemble propose une sélection d’extraits majeurs des cantates et passions de Bach, ainsi que du motet Jesu, meine Freude.

Un moment musical d’exception viendra enrichir cette soirée grâce à la participation d’un invité spécial qui est l’organiste allemand Klaus C. van den Kerkhoff, installé en Tunisie.

Il offrira deux interventions majeures sur l’orgue de l’église avec en ouverture du concert la Fantaisie en do mineur BWV 562 et un début de la deuxième partie marqué par le Prélude du choral Christ ist erstanden BWV 627.