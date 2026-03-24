Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Mohamed Ali Nafti a réaffirmé, lundi, l’attachement de la Tunisie à un dialogue ouvert avec ses partenaires, dont l’Union européenne, fondé sur le respect mutuel, la responsabilité partagée et un partenariat équilibré.

Nafti s’exprimait lors d’un entretien téléphonique avec la Commissaire européenne pour la Méditerranée, Dubravka Šuica, qui a adressé ses félicitations à la Tunisie à l’occasion du 70e anniversaire de son indépendance.

Le ministre a, par ailleurs, plaidé pour une révision du cadre de partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne, afin de le rendre plus équitable, inclusif et adapté aux défis actuels, notamment sur les plans sécuritaire, économique, social et technologique, lit-on dans un communiqué du département.

Les échanges ont également porté sur les perspectives de coopération bilatérale, plus de trente ans après la signature de l’accord d’association UE-Tunisie, ainsi que sur plusieurs dossiers d’intérêt commun.

S’agissant de la question migratoire, Mohamed Ali Nafti a réitéré l’engagement de la Tunisie en faveur d’une approche globale respectueuse des droits humains, tout en soulignant que le pays n’accepte pas d’être une terre d’accueil ou de transit. Il a, dans ce cadre, appelé à renforcer les programmes de retour volontaire des migrants originaires d’Afrique subsaharienne.

De son côté, la commissaire européenne a réaffirmé l’importance stratégique de la Tunisie pour l’Union européenne dans divers domaines, en tant que partenaire clé dans la région méditerranéenne.

Elle a ajouté que la Tunisie constitue l’un des partenaires les plus importants de l’UE dans la région, soulignant l’importance d’une préparation optimale de la prochaine session du Conseil d’Association Tunisie – EU à Bruxelles.