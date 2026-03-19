Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) organise la visite d’une délégation d’acheteurs Marocains, le 25 mars 2026, à la Maison de l’exportateur, et ce, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et des Services de Casablanca.

D’après un communiqué, publié mercredi, par le Cepex, cette rencontre est destinée aux professionnels exerçant dans les secteurs de l’agro-alimentaire (Huile d’olive, dattes, harissa, concentré de Tomates, thon, biscuit, feuilles de brick), de produits cosmétiques, et de dispositifs médicaux.

Les entreprises tunisiennes souhaitant participer à cet évènement sont invitées à confirmer leur participation au plus tard le 23 Mars 2026 via le lien suivant : httpss://www.e-cepex.tn/c/b2b/details/528.