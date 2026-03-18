L’Union des écrivains tunisiens (UET) invite tous ses adhérents à participer à son stand dans le cadre de la 40ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (Filt), qui se tiendra du 23 avril au 3 mai 2026.

Un communiqué publié hier par le comité directeur de l’UET, indique que elle met à la disposition de ses membres son stand d’exposition et que les personnes souhaitant présenter leurs ouvrages, organiser une séance de lancement, une séance de dédicaces ou toute autre activité doivent contacter le coordinateur général des activités et secrétaire général de l’Union, Bouraoui Baaroun.

Cet appel s’inscrit dans le cadre de la contribution de l’UET à la programmation culturelle et aux activités que le comité directeur du Filt prévoit d’organiser en marge de la Foire, selon le communiqué.

Pour rappel, l’UET avait annoncé la semaine dernière que « toute personne ayant perdu son adhésion en raison d’une démission ou du non-paiement de sa cotisation pourra la récupérer en déposant une demande qui sera examinée par le comité directeur. En cas d’acceptation de la réintégration, le membre est tenu de s’acquitter des cotisations dues pour l’ensemble des années non payées », conformément aux dispositions de l’article 5 du statut de l’Union.