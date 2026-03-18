Après avoir créé la surprise lors du match aller en s’imposant 1-0 face à Liverpool, Galatasaray se déplace ce mercredi 18 mars 2026 pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Turcs espèrent valider leur avantage minime face au champion d’Angleterre en titre, actuellement en difficulté cette saison.

Entre les deux rencontres, Liverpool a concédé un nul contre Tottenham (1-1), tandis que Galatasaray a conforté sa position en Süper Lig avec une victoire 3-0 contre Basaksehir.

Heure et lieu :

Le coup d’envoi est prévu à 21h à Anfield. L’arbitre de la rencontre, désigné par l’UEFA, sera le Polonais M. Marciniak.

Diffusion TV :

Le match retour Liverpool – Galatasaray sera diffusé en direct sur Canal+ Live 1.