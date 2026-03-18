La coopération militaire entre la Tunisie et l’Égypte et les moyens de la renforcer ont été au centre d’un entretien téléphonique, mardi, entre le ministre de la Défense, Khaled Sehili, et son homologue égyptien, Achraf Salem Zaher.

Selon un communiqué du ministère de la Défense, les deux responsables ont évoqué les recommandations issues de la commission militaire mixte tuniso-égyptienne, réunie en février dernier au Caire.

Sehili a félicité son homologue pour sa nomination, tout en soulignant la solidité des relations entre les deux pays et la convergence de leurs positions sur plusieurs dossiers régionaux.

Il a également mis en avant les résultats de la dernière session de la commission, marquée par une intensification des activités de coopération, notamment dans les domaines de l’échange d’expertises, du transfert de technologies et du développement des capacités opérationnelles.

Le responsable tunisien a insisté sur la nécessité de poursuivre ces efforts afin d’ériger la coopération bilatérale en partenariat stratégique durable.

De son côté, le général Zaher a salué la qualité des relations entre Tunis et Le Caire, réaffirmant la volonté de l’Égypte d’élargir et d’approfondir davantage cette coopération militaire.