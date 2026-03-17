Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a reçu, lundi au siège du département, le directeur exécutif du « Centre d’excellence africain pour les marchés inclusifs » (AIMEC), Youssef Ahmed El-Kordafani.

La rencontre a porté sur l’état d’avancement des procédures visant à rendre opérationnel ce centre, dont le siège est établi à Tunis, indique un communiqué du ministère.

Le ministre a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à soutenir cette institution africaine émergente et à réunir les conditions favorables au démarrage effectif de ses activités.

Il a, dans ce cadre, souligné la nécessité de mobiliser les ressources humaines et matérielles requises, afin de contribuer au renforcement de l’action africaine commune.

De son côté, le directeur exécutif de l’AIMEC a salué les efforts déployés par les différentes parties tunisiennes pour activer le centre et lancer ses activités conformément aux objectifs de African Union dans le cadre de l’Agenda 2063.

Il a réaffirmé l’engagement de l’Union à poursuivre la mise en place de cette institution, insistant sur la nécessité de conjuguer les efforts des différentes parties prenantes et des partenaires du continent afin d’assurer la réussite de cette nouvelle structure