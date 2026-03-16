La première édition du « Healthcare IT Forum » se tiendra les 5 et 6 mai 2026 à Tunis, sous l’égide du ministère de la Santé. Organisé en collaboration avec le Centre informatique du ministère de la Santé (CIMS) et l’agence Extra Com, cet événement inédit se positionne comme le rendez-vous national dédié aux enjeux technologiques du secteur de la santé.

Annoncé sur une plateforme web dédiée, ce forum a pour ambition de réunir, sur deux journées, l’ensemble des acteurs clés de l’écosystème, notamment les décideurs des hôpitaux publics, des représentants de cliniques privées, des industries pharmaceutiques, ainsi que les directeurs des systèmes d’information (DSI). Il se positionne comme une plateforme stratégique pour analyser les défis du secteur, de la cybersécurité des données de santé à l’intégration de l’intelligence artificielle (IA), en passant par la modernisation des infrastructures, des systèmes d’information hospitaliers (SIH) et de la sécurité industrielle (OT).

Le CIMS, en tant que bras technologique du ministère et pilote des projets de modernisation et de gouvernance des données, sera l’acteur central de ces échanges. Il participera, aux côtés d’experts et de fournisseurs de technologies, à l’exploration des innovations pour accompagner les projets de bout en bout et façonner le système de santé tunisien de demain.

Un panel d’exposants à forte valeur ajoutée est attendu, comprenant des éditeurs de solutions digitales (DPI, PACS, interopérabilité), des spécialistes en cybersécurité, des fournisseurs de cloud et des experts en data et IA. Intégrateurs et cabinets de conseil seront également présents pour offrir un accompagnement complet aux porteurs de projets.

Le forum sera l’occasion de bénéficier de retours d’expérience, d’accéder aux dernières tendances via des ateliers pratiques et d’élargir leur réseau avec les décideurs publics et les prestataires IT du secteur. Le Healthcare IT Forum 2026 se veut ainsi un rendez-vous incontournable pour anticiper et accélérer la transformation numérique de la santé en Tunisie.