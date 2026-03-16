La 28e journée du Championnat d’Espagne de football a été marquée par de larges victoires des leaders et des résultats serrés dans le bas du classement. Le FC Barcelone consolide sa première place après un succès net contre Séville FC (5-2), tandis que le Real Madrid domine Elche CF (4-1) et reste au contact.

Des victoires importantes pour le podium

Samedi, l’Atlético Madrid s’impose sur sa pelouse face à Getafe CF (1-0), consolidant sa troisième place. De son côté, Gérone FC crée la surprise en battant Athletic Bilbao (3-0).

Le Real Oviedo a remporté une victoire surprenante contre Valence CF (1-0), tandis que Majorque a pris le dessus sur Espanyol Barcelone (2-1). Real Sociedad bat Osasuna (3-1), ajoutant des points précieux dans la course au maintien et à l’Europe.

Des matchs nuls et un calendrier encore chargé

Les rencontres Alavés – Villarreal CF (1-1) et Betis Séville – Celta Vigo (1-1) se sont soldées par des nuls, maintenant la hiérarchie en milieu de tableau.

Le match Rayo Vallecano – Levante UD est programmé lundi soir, et pourrait influer sur la lutte pour le maintien.

Classement : Barcelone et Madrid en tête, Real Oviedo en difficulté

Barcelone domine avec 70 points en 28 matches, suivi de près par le Real Madrid (66 points). L’Atlético Madrid (57 points) et Villarreal (55 points) complètent le top 4.

En bas de tableau, le Real Oviedo reste dernier avec 21 points, précédé d’Levante UD (22 points) et Elche CF (26 points). La lutte pour le maintien reste donc intense alors que le championnat entre dans sa phase finale.