La Radio tunisienne organise un concours pour le choix de la meilleure œuvre dramatique diffusée durant le mois de Ramadan.

Il s’agit d’une tradition instituée par l’établissement en vue de promouvoir la critique d’art et de contribuer à la diversification du secteur de la production dramatiques audiovisuelle.

Ce concours a pour objectif d’évaluer les différents travaux dramatiques présentés durant le mois sacré, en se basant sur des critères objectifs et professionnels, et ce, sous la supervision d’un comité de jury regroupant d’éminents spécialistes dans le domaine cinématographique et audiovisuel.

Des prix seront, ainsi, remis au meilleur feuilleton, à la meilleure série, au meilleur réalisateur, au meilleur scénario, à la meilleure image, au meilleur son et mixage, à la meilleure musique originale, au meilleur acteur, à la meilleure actrice, au meilleur second rôle masculin, au meilleur second rôle féminin, au meilleur montage, au meilleur décor, aux meilleurs costumes et au meilleur maquillage et coiffure.

Un prix spécial sera, également, attribué à la meilleure œuvre dramatique mettant en valeur une image positive de la femme.

Les résultats de ce concours seront annoncés mardi prochain 17 mars, au cours d’une soirée spéciale diffusée sur les ondes de la radio nationale à partir de 21h00.