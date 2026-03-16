Le spectacle familial ” Les Carnets de Cerise ” qui donne vie à la célèbre bande dessinée d’Aurélie Neyret et Joris Chamblain sera présenté le samedi 28 mars à 16h l’Institut français de Tunisie, à la capitale.

Les enfants dès 8 ans pourront découvrir deux interprètes musiciens, Louise Didon et Fred Demoor, qui feront dialoguer les images de la BD avec la musique et le jeu théâtral pour créer une expérience immersive et pleine d’émotion pour ce rendez-vous en entrée libre.

« Cerise, une petite fille curieuse et rêveuse qui adore observer le monde et noter ses découvertes, ses émotions et les histoires extraordinaires qu’elle imagine dans ses carnets. »

Sur scène, cet univers sensible et poétique prend vie grâce à une création originale mêlant théâtre, musique, vidéo en bande dessiné pour ce spectacle à partager en famille, qui émerveillera les enfants et touchera les adultes par sa douceur et sa créativité, indiquent les organisateurs, dans ce spectacle produit par GoneProd en coproduction avec le Lyon BD Festival.