L’économie mondiale est entrée dans une nouvelle zone de turbulence. La flambée du pétrole provoquée par la guerre au Proche-Orient ravive les spectres de 1973 et 2008 : inflation énergétique, perturbations logistiques et recomposition des alliances économiques. Pour la Tunisie, déjà fragilisée par un déficit d’investissement chronique et une dépendance énergétique structurelle, ce choc agit comme un révélateur brutal. Entre bouffée d’oxygène budgétaire inattendue et risque de crise énergétique majeure, le pays avance aujourd’hui sur une ligne de crête.

Le Pouls de la Tunisie : entre respiration budgétaire et fractures structurelles

Paradoxalement, l’actualité économique nationale de la semaine offre une photographie contrastée.

D’un côté, les finances publiques respirent enfin. La forte chute du service de la dette extérieure — tombé à environ 1 milliard de dinars contre près de 5 milliards l’an dernier — offre à l’État une marge budgétaire inespérée. Cette accalmie intervient après plusieurs années de tension extrême sur les remboursements et après l’épisode du blocage financier international consécutif à l’échec des négociations avec le FMI.

Cette respiration est renforcée par trois piliers qui soutiennent encore l’économie tunisienne:

Les transferts des Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) , en hausse.

, en hausse. Les recettes touristiques , qui continuent de progresser.

, qui continuent de progresser. Les réserves en devises, qui dépassent désormais 100 jours d’importation.

Mais derrière cette embellie conjoncturelle, les failles structurelles demeurent.

L’économie tunisienne reste prisonnière d’un modèle de croissance tiré par la consommation et non par l’investissement. Avec un taux d’investissement inférieur à 8 % du PIB, le pays se situe parmi les niveaux les plus faibles au monde. La bureaucratie administrative, souvent citée par les investisseurs comme principal frein, continue de transformer la réglementation en obstacle plutôt qu’en levier.

« Pour la Tunisie, chaque dollar supplémentaire sur le baril de pétrole représente une charge budgétaire de 160 millions de dinars : une équation mathématique qui fait de l’autonomie énergétique une question de souveraineté nationale. »

À cela s’ajoute une autre particularité tunisienne : un immense “capital mort” immobilier. Près de 38 % des logements seraient issus de l’habitat informel. La proposition de loi visant à régulariser plus d’un million de citoyens vivant dans ces quartiers pourrait, si elle aboutit, transformer ce patrimoine invisible en moteur économique via l’accès au crédit, la valorisation foncière et l’activité immobilière.

Dans le même temps, certaines pistes d’avenir apparaissent. L’innovation agricole, par exemple, avec des technologies comme Econutri, montre que la modernisation écologique de l’agriculture pourrait réduire la dépendance aux engrais chimiques tout en améliorant la compétitivité des exportations agricoles.

Autrement dit : les outils du redressement existent, mais leur transformation en stratégie nationale cohérente reste encore à démontrer.

L’Onde de Choc Internationale : la guerre énergétique qui rebat les cartes

Le véritable facteur de rupture cette semaine vient du contexte international.

La guerre au Proche-Orient agit désormais comme un accélérateur du choc énergétique mondial. Le Brent oscille autour de 90 à 100 dollars, avec des pointes supérieures à 100 dollars au plus fort des tensions. Derrière ces fluctuations se cache une réalité stratégique : les routes pétrolières mondiales — notamment les détroits d’Ormuz, de Bab el-Mandeb et de Suez — sont redevenues des points névralgiques de l’économie mondiale.

Pour les économies importatrices d’énergie, les conséquences sont immédiates :

inflation importée

déficit commercial aggravé

pression sur les monnaies locales

hausse des coûts logistiques

Dans le cas tunisien, chaque dollar supplémentaire sur le baril représente environ 160 millions de dinars de charge budgétaire supplémentaire.

Si les prix du pétrole dépassaient durablement les 100 dollars, deux scénarios s’imposeraient :

Répercuter la hausse sur les consommateurs, avec un risque d’explosion des prix du carburant pouvant atteindre 30 à 50 %. Absorber le choc budgétaire, ce qui impliquerait un financement monétaire et donc un risque inflationniste élevé.

Dans un scénario extrême — blocage des détroits stratégiques ou escalade militaire régionale — les prix pourraient atteindre 120 à 150 dollars. Une situation comparable aux grands chocs pétroliers de l’histoire moderne.

Pour une économie importatrice d’énergie comme la Tunisie, cela représenterait un test de résilience économique majeur.

« Avec un taux d’investissement inférieur à 8 % du PIB, la Tunisie dispose d’un moteur économique bridé par une bureaucratie qui transforme la réglementation en obstacle plutôt qu’en levier. »

Résilience et Prospective : l’heure du repositionnement stratégique

Face à ces turbulences, la Tunisie dispose pourtant de plusieurs leviers de transformation.

Le premier est l’accélération des énergies renouvelables. L’énergie solaire et éolienne pourrait réduire progressivement la dépendance aux hydrocarbures importés. Dans un monde où l’énergie redevient une arme géopolitique, l’autonomie énergétique devient une question de souveraineté.

Le second levier est l’écosystème entrepreneurial et technologique. Malgré les obstacles administratifs, la Tunisie possède un capital humain reconnu dans la région, notamment dans les secteurs de la tech et des startups.

Le troisième levier est l’intégration régionale, en particulier avec la Libye. Les échanges économiques tuniso-libyens pourraient atteindre plusieurs milliards de dollars dans les prochaines années si les obstacles administratifs et logistiques sont levés.

La comparaison régionale est éclairante.

Le Maroc a choisi la stratégie industrielle et l’attractivité des investissements étrangers.

a choisi la stratégie industrielle et l’attractivité des investissements étrangers. L’Algérie bénéficie d’une rente énergétique qui amortit les chocs extérieurs.

bénéficie d’une rente énergétique qui amortit les chocs extérieurs. La Tunisie, elle, doit miser sur l’agilité : innovation, services, exportations technologiques et transition énergétique.

Dans cette compétition régionale, la vitesse des réformes sera décisive.

« Dans un monde fragmenté par les crises, les économies qui ne se réforment pas à temps finissent par subir l’histoire plutôt que la construire. »

Conclusion

L’économie tunisienne vit aujourd’hui un moment paradoxal.

Au moment même où le service de la dette s’allège et où certaines marges budgétaires réapparaissent, la guerre au Moyen-Orient menace de déclencher un nouveau choc énergétique mondial.

Cette simultanéité est un avertissement.

Si la Tunisie utilise cette respiration budgétaire pour réformer, investir et moderniser son appareil productif, la crise mondiale pourrait devenir une opportunité de repositionnement stratégique.

Mais si cette fenêtre se referme sans transformation réelle, alors le pays risque de découvrir une vérité brutale de l’économie contemporaine :

Dans un monde instable, les économies qui ne se réforment pas à temps finissent par subir l’histoire plutôt que la construire.