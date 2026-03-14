L’Espérance Sportive de Tunis accueillera l’Al Ahly SC dimanche au stade Stade Hamadi Agrebi de Radès à partir de 22h00, pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF.

Dans cette rencontre programmée en soirée ramadanesque, les Sang et Or tenteront de prendre une option sur la qualification pour les demi-finales avant le match retour prévu une semaine plus tard au Caire, qui se disputera à huis clos.

L’Espérance vise un résultat positif avant le retour

Le club tunisois aborde cette première manche avec l’ambition de poursuivre sa route vers la reconquête du titre continental, qui lui échappe depuis 2019.

Sous la direction de leur entraîneur français Patrice Beaumelle, les Espérantistes comptent sur l’appui de leur public ainsi que sur la dynamique actuelle de l’équipe. Plusieurs joueurs étrangers ont contribué ces dernières semaines à renforcer les secteurs du milieu de terrain et de l’attaque.

Le club de Bab Souika enregistrera notamment le retour du milieu brésilien Yan Sasse, remis d’une blessure musculaire. Ce retour devrait offrir davantage d’options offensives au staff technique.

Plusieurs atouts offensifs côté espérantiste

L’entraîneur pourrait également s’appuyer sur le trio en forme composé de l’Algérien Koussayla Boualia, du Burkinabè Jack Diarra et du Malien Aboubakar Diakité.

Le Français Florian Danho pourrait aussi figurer dans le onze de départ, notamment en raison de sa présence physique en attaque.

Les coéquipiers de Mohamed Amine Ben Hammouda devront chercher à contrôler le milieu de terrain et exercer un pressing haut afin de mettre en difficulté la défense adverse et menacer la cage du gardien Mohamed El Shenawy.

Vigilance défensive face à l’expérience d’Al Ahly

En défense, l’Espérance devra faire preuve de vigilance, notamment en raison de l’absence de l’international tunisien Yassine Meriah, blessé. La charnière centrale devrait être composée de Hamza Jelassi et de l’Algérien Mohamed Amine Tougai.

L’équipe tunisienne abordera ce rendez-vous avec confiance après une série positive en championnat, avec cinq matches sans défaite (5 victoires et 1 nul) lui permettant de consolider sa position de leader en Ligue 1 tunisienne.

Al Ahly, un adversaire expérimenté

En face, le club égyptien, dirigé par l’entraîneur danois Jess Thorup, devrait adopter une approche prudente et miser sur les contres. L’effectif dispose notamment d’atouts offensifs comme Emam Ashour, Achraf Bencharki, Marwan Othman et Mahmoud Hassan Trezeguet.

Au niveau des confrontations directes en Ligue des champions, les deux clubs se sont affrontés à 24 reprises : Al Ahly compte 11 victoires, contre 4 pour l’Espérance, tandis que 9 matches se sont soldés par un nul.

Leur dernière confrontation remonte à la finale 2024, remportée par Al Ahly après un nul à Radès (0-0) et une victoire au Caire (1-0).

La rencontre sera dirigée par l’arbitre sénégalais Issa Sy.

Pour rappel, l’actuelle édition de la Ligue des champions d’Afrique offre les primes financières les plus élevées de l’histoire de la compétition, avec près de 6 millions de dollars pour le vainqueur final.