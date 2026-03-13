La stratégie de partenariat entre la Tunisie et la Banque islamique de développement (BID) pour la période 2026-2029 a été au cœur d’une série de rencontres entre les représentants de la banque et nombre d’organismes et d’organisations nationales. Une délégation de la BID effectue une visite officielle en Tunisie du 8 au 14 mars courant.

Dans ce cadre, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a rencontré, le 12 mars 2026, des représentants de la BID. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une mission menée par les représentants de la BID en Tunisie afin d’étudier les opportunités et les possibilités disponibles en vue de renforcer la coopération et le partenariat.

Le ministre a, à cette occasion, souligné que la Banque est un partenaire important de la Tunisie et mis l’accent sur la nécessité de poursuivre une démarche participative afin d’explorer les perspectives de coopération et de partenariat entre la BID et les structures relevant de la tutelle de son département à l’instar de la Société Tunisienne des Marchés de Gros (SOTUMAG), de la société Ellouhoum, de l’Office du Commerce de la Tunisie (OCT)…, notamment en matière de développement des infrastructures, des équipements et des capacités…

Les représentants de la BID ont également rencontré, le 11 mars 2026, le secrétaire d’État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane, avec qui ils ont abordé plusieurs thèmes d’intérêt commun, notamment dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie et des énergies renouvelables, dans le cadre de la préparation du document stratégique de coopération entre la Tunisie et la Banque pour la période 2026-2029.

Les représentants de la BID conduits par Saïd Mrabet, coordinateur de la mission et économiste régional au centre de la banque à Rabat, ont été, par ailleurs, accueillis, le 12 mars 2026, par l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA Tunisie). Le débat a porté sur les grandes orientations de la stratégie de partenariat entre la Tunisie et la BID pour la période 2026-2029 et les secteurs prioritaires qui pourraient constituer des domaines de coopération prometteurs au cours des prochaines années.

Tels que présentés par les responsables de la BID, les axes de cette stratégie s’articulent principalement autour du soutien à la productivité et à la compétitivité dans les secteurs économiques vitaux, du renforcement de l’inclusion sociale et du développement régional à travers des projets d’infrastructures et de services de base, du développement des capacités, de l’adaptation aux changements climatiques et du renforcement de la coopération entre les pays du Sud.

La réunion a également été l’occasion de passer en revue les différents mécanismes financiers mis à la disposition des États membres par la BID, en particulier ceux destinés à soutenir le secteur privé et à financer les petites et moyennes entreprises, ainsi que les instruments d’assurance des investissements, de soutien aux exportations et de développement des échanges commerciaux entre les États membres, notamment dans les espaces arabe et africain. Les deux parties ont aussi évoqué les possibilités de renforcer la coopération avec le secteur privé en Tunisie, en particulier dans des domaines prioritaires tels que l’agriculture, les énergies renouvelables, les projets liés à l’eau et les industries à valeur ajoutée.

Le 10 mars 2026, la délégation de la BID a été accueillie par Jelal Tabib, président par intérim de l’Instance Tunisienne de l’Investissement “TIA” au siège de l’instance. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer le partenariat stratégique entre les deux parties, dans le but d’améliorer davantage le climat des affaires, d’attirer les investissements étrangers directs et de mettre en place des mécanismes d’accompagnement des entreprises dans les programmes de transformation économique.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de mieux exploiter les possibilités de coopération et de partenariat existantes afin de stimuler les investissements étrangers et de renforcer la position de la Tunisie en tant que destination d’investissement.

Une réunion de travail a été également tenue, le 10 mars 2026, entre les représentants de l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral et la délégation de la BID. Les responsables des deux organismes ont discuté des moyens de financer les études et les projets prévus pour la protection et la réhabilitation du littoral, programmés pour la période 2026-2030.