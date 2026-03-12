Résultats complets des 8es de finale aller de la Ligue des champions, après les rencontres disputées mercredi :

– Mardi 10 mars :

Galatasaray (TUR) – Liverpool (ENG) 1 – 0

Atalanta Bergame (ITA) – Bayern Munich (GER) 1 – 6

Atlético Madrid (ESP) – Tottenham (ENG) 5 – 2

Newcastle (ENG) – FC Barcelone (ESP) 1 – 1

– Mercredi 11 mars :

Bayer Leverkusen (GER) – Arsenal (ENG) 1 – 1

Paris SG (FRA) – Chelsea (ENG) 5 – 2

Real Madrid (ESP) – Manchester City (ENG) 3 – 0

Bodo/Glimt (NOR) – Sporting Portugal (POR) 3 – 0