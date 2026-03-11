Le marché automobile entame l’année sur un rythme contrasté. Après un mois de janvier marqué par des chiffres modestes, février a enregistré une nette accélération des ventes. Une dynamique largement portée par la performance de Hyundai.

Hyundai prend largement les devants

Le constructeur sud-coréen a réalisé une véritable percée. Avec seulement 134 immatriculations en janvier, mais dès février, la marque a changé de rythme en enregistrant 983 unités vendues en un seul mois.

Au total, Hyundai cumule 1 117 immatriculations, une performance qui lui permet de prendre une avance confortable et de s’installer solidement en tête du marché sur les deux premiers mois de l’année.

Isuzu et Kia misent sur la régularité

Derrière ce leader très dynamique, Isuzu conserve la deuxième place grâce à une progression régulière. La marque totalise 889 immatriculations, avec une évolution positive entre janvier (411 unités) et février (478 unités).

Kia, autre constructeur sud-coréen bien installé sur le marché local, complète le podium. Avec 697 véhicules immatriculés, la marque confirme sa présence parmi les acteurs majeurs du secteur.

Renault et Toyota au coude-à-coude

La bataille est particulièrement serrée pour compléter le Top 5. Renault occupe actuellement la quatrième position avec 582 immatriculations, mais son avance reste très légère.

Juste derrière, Toyota suit de près avec 571 unités. L’écart entre les deux marques est minime, signe d’une concurrence particulièrement vive sur le segment des véhicules particuliers et des utilitaires légers.