Une exposition-vente de produits et articles de l’artisanat se tient, du 11 au 13 mars, au Centre culturel Ibn El Haithem à Kébili, à l’initiative du Commissariat régional de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.

Cette foire organisée à l’occasion de la journée internationale des femmes, réunit des artisanes de la région bénéficiaires des programmes d’autonomisation économique, a indiqué à l’Agence TAP, la commissaire régionale de la famille et de la femme, Besma Mosbahi.

Elle a ajouté que les participantes ont oeuvré lors de la fabrication de leurs produits et articles artisanaux à utiliser un savoir-faire qui repose sur des techniques et des matières premières non polluantes afin de réduire l’impact écologique.