Le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti, a reçu mardi un appel téléphonique de son homologue omanais, Badr bin Hamad Al Busaidi, au cours duquel les deux responsables ont souligné leur rejet de toute agression portant atteinte à l’intégrité, à la sécurité, à l’unité et à la souveraineté des États du Golfe et de la région du Moyen-Orient.

Selon un communiqué, les deux ministres ont insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts arabes, islamiques, onusiens et internationaux afin de mettre un terme immédiat à l’escalade militaire et de privilégier le dialogue et la négociation comme unique moyen de désamorcer la situation et de prévenir ses répercussions sur la paix et la sécurité régionales et internationales.

Ils ont également réitéré la centralité de la cause palestinienne et l’importance de renforcer la coordination des positions arabes et islamiques pour la soutenir et permettre au peuple palestinien de recouvrer l’ensemble de ses droits légitimes.

L’entretien a, par ailleurs, permis de réaffirmer la solidité des relations de coopération et de fraternité entre les deux pays et leurs peuples, ainsi que la volonté des dirigeants de les hisser à des niveaux plus élevés.

Les deux ministres ont, dans ce cadre, souligné l’importance de poursuivre les préparatifs des prochaines échéances bilatérales et d’assurer le suivi des recommandations et des accords conclus dans divers domaines.