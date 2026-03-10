Le Prix des Jeunes Influenceurs Francophones sera officiellement lancé samedi 14 mars à partir de 20h à l’Institut français de Tunisie, en ouverture des Journées de la Francophonie 2026.

L’initiative est portée par le Groupe des Ambassadeurs Francophones en Tunisie, en coordination avec la Représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie pour l’Afrique du Nord.

Un point presse est prévu en début de soirée pour présenter le programme des Journées de la Francophonie et détailler les modalités du concours. Ce prix inédit vise à valoriser la créativité numérique des jeunes talents tunisiens âgés de 18 à 35 ans et à promouvoir l’usage de la langue française sur les réseaux sociaux.

Le concours est ouvert aux créateurs et créatrices de contenu de nationalité tunisienne disposant d’une communauté d’au moins 5 000 abonnés sur les principales plateformes numériques. Les participants doivent proposer une vidéo originale d’une durée inférieure à dix minutes, réalisée majoritairement en français, le sous-titrage étant encouragé. Les candidatures doivent être publiées en ligne au plus tard le 31 mars 2026.

Deux distinctions seront attribuées : le Prix Influenceur francophone et le Prix Influenceuse francophone. Chaque lauréat recevra une récompense financière minimale de 1 000 dinars, financée par l’Ambassade de France en Tunisie.

La soirée se poursuivra avec le spectacle « Ce que le ventre dit », présenté dans la cour de l’institut par la poétesse et slameuse belge Lisette Lombé et le rappeur franco-libanais Marc Nammour. Cette création scénique mêle slam et rap autour des thématiques des relations femmes-hommes, de l’identité sociale et de l’espoir.

Le spectacle est produit par l’association La Canaille et s’inscrit dans la programmation du Mois de la Francophonie.