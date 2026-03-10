Le Serbe Novak Djokovic s’est qualifié difficilement pour les huitièmes de finale du Masters d’Indian Wells après sa victoire contre l’Américain Aleksandar Kovacevic, lundi, au troisième tour.

Le numéro trois mondial s’est imposé en trois sets (6-4, 1-6, 6-4) au terme d’un match disputé qui a duré plus de deux heures.

Un match accroché

Face au 72e joueur mondial, Djokovic a d’abord pris l’avantage en remportant la première manche 6-4. Mais le Serbe de 38 ans a ensuite connu une baisse de régime dans le deuxième set.

Kovacevic a profité de cette période pour dominer largement la manche et égaliser à une manche partout (6-1). Durant ce passage difficile, Djokovic a montré des signes d’agacement et d’inquiétude concernant son état physique, notamment au niveau du bras droit.

Décision dans le troisième set

Dans la manche décisive, les deux joueurs sont restés au coude-à-coude. Djokovic a manqué deux occasions de break à 2-1, avant de parvenir à faire la différence au moment clé.

À 5-4 en sa faveur, l’ancien numéro un mondial a conclu la rencontre après une séquence défensive solide suivie d’une faute en revers de Kovacevic sur la première balle de match.

Direction les huitièmes de finale

Grâce à ce succès, Djokovic poursuit son parcours dans le tournoi californien, où il a déjà été sacré à cinq reprises.

Il atteint ainsi les huitièmes de finale d’Indian Wells pour la première fois depuis neuf ans.

Au prochain tour, le Serbe affrontera soit le Britannique Jack Draper, tenant du titre, soit l’Argentin Francisco Cerúndolo.