Des projections visuelles et installations numériques ont animé, mercredi soir, plusieurs sites patrimoniaux de la ville de Kairouan, à l’ouverture de la quatrième édition de la manifestation « Biben L’Mdina » (Les portes de la Médina), organisée durant le mois de Ramadan.

Ce spectacle immersif a eu lieu dans le cadre de la première soirée de la dixième édition du festival de la médina de Kairouan programmé du 4 au 16 mars, sous l’égide du ministère des Affaires culturelles.

Initiée par le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE) en collaboration avec l’Institut national du patrimoine (INP), « Biben L’Mdina » se tient les 4 et 5 mars à Kairouan avant une seconde étape prévue du 12 au 15 mars dans la médina de Tunis.

À Kairouan, les activités se déroulent dans plusieurs espaces patrimoniaux, dont le complexe culturel Assad Ibn Al Fourat, la place Bab El Jalladines et la zaouïa de Sidi Obeid Al-Gharyani. Les remparts et certaines portes de la médina servent de supports à des créations audiovisuelles inspirées de l’histoire de la ville et de ses figures marquantes.

Selon la directrice générale du TICDCE, Salwa Abdelkhalek, le choix de Kairouan pour accueillir pour la première fois cette manifestation s’explique par la richesse historique et spirituelle de la ville, considérée comme un centre de rayonnement religieux, culturel et scientifique. l’initiative vise à valoriser cet héritage à travers des contenus numériques développés notamment par des start-up spécialisées.

Le parcours culturel numérique combine installations interactives et expériences immersives mobilisant des technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l’intelligence artificielle, retraçant des épisodes de l’histoire locale et évoquant certaines figures liées à la ville.

La manifestation comprend également un espace dédié aux jeunes entreprises innovantes présentant des projets numériques inspirés du patrimoine architectural et historique de Kairouan, ainsi que des installations audiovisuelles autour de la mémoire de certaines portes de la médina.

À la zaouïa de Sidi Obeid Al-Gharyani, une présentation numérique consacrée aux portes de la ville propose une lecture de l’évolution urbaine de Kairouan. Une expérience de podcast narratif assisté par intelligence artificielle permet également aux visiteurs de découvrir des récits inspirés de la mémoire locale.

La seconde étape de la manifestation se déroulera dans la médina de Tunis du 12 au 15 mars à travers un itinéraire culturel numérique reliant plusieurs sites historiques, dont la place de la Kasbah, Bab Menara, la place du Château, le mausolée d’Abdallah at-Turguman, le monument du Soldat inconnu ainsi que le siège de l’Institut national du patrimoine à Dar Hussein et plusieurs demeures historiques de la médina. Les activités sont programmées en soirée, entre 21h00 et minuit.

Kairouan et la médina de Tunis sont inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco respectivement depuis 1988 et 1979 pour leur valeur culturelle et architecturale dans l’histoire urbaine du monde arabo-musulman.