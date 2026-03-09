L’association SOS Villages d’Enfants Tunisie a réussi à collecter 11 millions 120 mille dinars de fonds au cours de cette année, grâce aux dons au titre de la Zakat, enregistrant une hausse de 5% par rapport à l’année écoulée.

Réunie dimanche au village d’enfants d’Akouda (gouvernorat de Sousse), la commission consultative de la zakat de l’association SOS Villages d’Enfants Tunisie s’est engagée à respecter les normes relatives à l’utilisation des fonds de la zakat, selon un communiqué publié par l’association ce lundi.

Au cours de la réunion, la commission a examiné le budget financier de l’association pour l’année 2025 et a également vérifié l’orientation des fonds de la zakat collectés.

D’après le chef du département de chariaa et de droit à l’Université Zitouna, Ilyes Dardour, “l’association a respecté les normes religieuses en vigueur concernant la collecte et la dépense des fonds de la zakat”.

“Ces fonds ont servi à couvrir les besoins des enfants et jeunes résidant dans les maisons intégrées dans la société relevant des quatre villages de l’association situés à Gammarth, Siliana, Mahres et Akouda”, a-t-il indiqué.

“Ils ont également bénéficié aux enfants pris en charge dans le cadre du programme de soutien aux familles et de protection des enfants contre la négligence, actuellement mis en œuvre dans 12 gouvernorats”, selon la même source.

De son côté, le président de l’association SOS Villages d’Enfants Tunisie, Mohamed Megdiche, a indiqué que les fonds de la zakat représentent environ 40 % des ressources totales de l’association pour l’année 2025.

Il a estimé que le montant et l’évolution de ces ressources d’une année à l’autre reflètent la confiance des Tunisiens dans les programmes et les interventions sociales de l’association, ce qui encourage ses cadres et ses employés à redoubler d’efforts au service des enfants sans soutien familial et à appuyer les efforts de l’État dans ce domaine.

La réunion s’est tenue en présence de l’ancien président de l’Université Zitouna et professeur de jurisprudence islamique Hichem Grissa, en sa qualité de président de la commission, du professeur de jurisprudence à l’Université Zitouna et membre du comité chariaa de l’Organisation de comptabilité et d’audit pour les institutions financières islamiques (AAOIFI), ainsi que chef du département de chariaa et de droit à l’Université Zitouna, Ilyes Dardour. Y ont également participé l’imam et prédicateur de la Grande Mosquée de Sfax et spécialiste de la jurisprudence de la zakat, cheikh Habib Kallel, ainsi que plusieurs imams et cadres de l’association.

A noter que le paiement de la zakat au profit de l’association SOS Villages d’Enfants peut se faire via son site officiel www.sosve.tn, par messages courts dédiés à la zakat al-fitr ou encore par virements bancaires.

