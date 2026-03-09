Le secteur de l’internet mobile a connu une évolution importante, avec l’augmentation du nombre d’abonnements de 3,4 millions en 2013, à 11,6 millions en 2023, selon le “Rapport Annuel sur les Indicateurs d’Infrastructure 2023”, publié le 6 mars courant par l’Institut National de la Statistique (INS).

C’est ainsi que le nombre des abonnements (Tunisie Télécom, Ooredoo Tunisie, Orange Tunisie, Lycamobile et Cayon Cloud Communications 3C) , a atteint 16,2 millions en 2023, contre 12,7 millions en 2013.

Le taux de couverture de population par les services de la troisième génération (3G), a évolué de 89,5% en 2013, à 99,2% en 2023. “Ceci est dû, principalement, aux réalisations continues au profit de ce secteur, en vue de la modernisation de l’infrastructure. Et ce à travers l’extension et la mise à niveau des systèmes de commutation, l’amélioration et la diversification de la qualité des services ainsi que l’extension et la densification de la capacité du réseau téléphonique mobile”.

De son côté, le secteur de la Téléphonie fixe a, aussi, connu une progression importante durant la période (1994-2023). En effet, le

nombre d’abonnements aux réseaux téléphoniques fixes est de 1,9 million en 2023 contre 0,5 million en 1994. Ainsi la densité téléphonique fixe a atteint 15,7 lignes pour 100 habitants contre 5,3 lignes en 1994. Il est prévu que le nombre d’abonnements atteindra 2 millions en 2024, soit une densité téléphonique de 16,4 lignes pour 100 habitants. Le secteur internet fixe a, aussi, enregistré une grande avancée, en effet, le nombre d’abonnements est passé de 0,60 million en 2013, à 1,7 million en 2023.

Ainsi la densité de réseau internet fixe a atteint 14,5 abonnements pour 100 habitants en 2023, contre 5,5 abonnements pour 100 habitants en 2013.